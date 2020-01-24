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В Палестине Путин поднял фуражку офицера почетного караула
24.1.2020 21:29
Фото: кадр видео с youtube.com
Во время официального визита в Вифлеем российский лидер Владимир Путин поднял фуражку, которая упала с головы одного из офицеров почетного караула.
Вернув ее на голову военнослужащего, президент РФ продемонстрировал ему одобрительный жест.
В ходе деловой поездки в Вифлеем, состоявшейся накануне, 23 января, российский лидер Владимир Путин отреагировал на фуражку, слетевшую с головы одного из военнослужащих во время традиционного приветствия. Возвратив фуражку офицеру, Путин показал ему одобрительный жест. Военнослужащий почетного караула в тот момент продолжал стоять по стойке "смирно".
Видеокадры, на которых глава РФ был запечатлен на красной ковровой дорожке вместе с палестинским коллегой Махмудом Аббасом, опубликовало агентство Ruptly. Запись моментально распространилась в СМИ.
Как сообщалось ранее, продолжительность официальной поездки Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена до одного дня в связи с ситуацией с российским правительством.
В Израиле глава РФ ранее провел встречу с матерью израильтянки, которую осенью прошлого года приговорили к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. 25-летнюю Нааму Иссахар в апреле задержали в транзитной зоне столичного аэропорта Шереметьево, когда она делала пересадку при перелете из Дели в Тель-Авив.
По словам президента РФ, он заверил мать девушки, что с ее дочерью все будет хорошо. Владимир Путин добавил, что речь идет о "хорошей и очень порядочной" семье.
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