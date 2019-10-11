|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Задержанную в России израильтянку осудили на 7,5 лет колонии
11.10.2019 21:59
Фото: visualrian.ru
Иностранку ранее задержали по подозрению в контрабанде и хранении наркотиков.
Как стало известно от адвоката Александра Тайца, представляющего интересы 25-летней Наамы Иссахар, дело рассматривал Химкинский городской суд.
Женщину признали виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорили к лишению свободы на срок 7,5 лет с отбыванием в колонии общего режима, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката израильтянки. По словам Александра Тайца, он намерен обжаловать вердикт и уже готовит документы для подачи в Московский областной суд.
25-летнюю Нааму Иссахар в минувшем апреле задержали в транзитной зоне столичного аэропорта Шереметьево. Как оказалось, девушка, имеющая двойное гражданство (Израиля и Соединенных Штатов) имела при себе около девяти граммов гашиша. Иностранка, делавшая пересадку в Москве, летела из Дели в Тель-Авив. Вскоре после задержания она призналась в хранении наркотиков, но решительно отвергла обвинения в контрабандной перевозке запрещенных веществ.
Ранее в Лондоне вынесли приговор россиянину с двойным гражданством: Сергей Кудрявцев был признан виновным в убийстве собственных родителей и приговорен к двадцати шести годам лишения свободы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|