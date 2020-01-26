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В Кургане 4 человека пострадали при стрельбе в сауне
26.1.2020 16:01
Фото: novorosinform.org
Житель Кургана открыл стрельбу во время посещения сауны и ранил четырех человек, сообщают региональные СМИ.
Со ссылкой на местное СУ СКР уточняется, что злоумышленник был вооружен пневматическим пистолетом.
ЧП случилось в ночь на субботу, 25 января, отметили представители ведомства. По факту инцидента уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более человек.
В рамках начатого расследования установлено, что 36-летний житель Кургана проводил время в сауне вместе с несколькими приятелями. Когда компания вступила в конфликт с группой других отдыхающих, мужчина начал стрелять из имевшегося у него при себе травматического оружия.
Представители СУ СКР по Курганской области пояснили, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. С травмой головы его экстренно госпитализировали, тогда как другие пострадавшие получили более легкие ранения.
Стрелка задержали, решается вопрос об его аресте. В скором времени ему официально предъявят обвинение.
Ранее в городе Усть-Илимске Иркутской области были найдены застреленными трое мужчин 1987-88 г.р.
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