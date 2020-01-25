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В Усть-Илимске убиты трое мужчин
25.1.2020 18:42
Фото: livejournal.com
Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели трех мужчин в Усть-Илимске.
Как информирует региональное СУ СКР, жертвами преступления стали местные жители 1987-88 г.р. Подозреваемый в их убийстве уже задержан, решается вопрос о его аресте.
Ранее в одном из гаражных боксов города обнаружили тела трех мужчин с явными признаками насильственной смерти. Следственные органы возбудили уголовное дело по соответствующей статье.
В ходе начатого расследования установлено, что инцидент произошел вечером минувшего четверга, 23 января. Четверо мужчин, которые в прошлом были знакомы, находились в одном из гаражных боксов Усть-Илимска. После того, как между ними начался некий конфликт, один из участников встречи достал имевшееся при нем оружие и смертельно ранил троих знакомых. Все они погибли на месте.
Подозреваемый, скрывшийся с места ЧП, был вскоре найден и задержан. В СУ СКР пояснили, что в причастности к убийству трех человек подозревается 31-летний местный житель. В прошлом он уже имел проблемы с законом - его судили за имущественное преступление. Решается вопрос об аресте задержанного.
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