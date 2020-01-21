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В США совершил первый полет новый лайнер Boeing 777X


07:42
В США совершил первый полет новый лайнер Boeing 777XФото: 1rre.ru

В Соединенных Штатах впервые совершило полет новое воздушное судно Boeing 777X. Как сообщается на официальном портале корпорации, где велась онлайн-трансляция испытания, самолет успешно проверили в эксплуатации накануне в аэропорту города Эверетт.

В американском штате Вашингтон впервые поднялся в небо последний из серии дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777. Первый полет Boeing 777X планировался на 24 января, однако дату было решено перенести из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Разработчики называют Boeing 777X самым большим и при этом самым экономичным двухмоторным самолетом в мире.

Ранее руководство американской корпорации выразило надежду на то, что в середине текущего года в эксплуатацию вернутся самолеты Boeing 737 MAX. Их использование ранее приостановили по всему миру в связи с двумя авиакатастрофами - крушением лайнера индонезийской Lion Air, когда погибли 189 человек, и трагедией в Африке, где разбился самолет Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту.

Автор: Злата Богатова

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