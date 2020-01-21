|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США совершил первый полет новый лайнер Boeing 777X
07:42
Фото: 1rre.ru
В Соединенных Штатах впервые совершило полет новое воздушное судно Boeing 777X. Как сообщается на официальном портале корпорации, где велась онлайн-трансляция испытания, самолет успешно проверили в эксплуатации накануне в аэропорту города Эверетт.
В американском штате Вашингтон впервые поднялся в небо последний из серии дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777. Первый полет Boeing 777X планировался на 24 января, однако дату было решено перенести из-за неблагоприятных метеорологических условий.
Разработчики называют Boeing 777X самым большим и при этом самым экономичным двухмоторным самолетом в мире.
Ранее руководство американской корпорации выразило надежду на то, что в середине текущего года в эксплуатацию вернутся самолеты Boeing 737 MAX. Их использование ранее приостановили по всему миру в связи с двумя авиакатастрофами - крушением лайнера индонезийской Lion Air, когда погибли 189 человек, и трагедией в Африке, где разбился самолет Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|