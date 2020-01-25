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Скончались еще 13 заразившихся пневмонией нового типа
07:11
Фото: m24.ru
За последние сутки в китайской провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, зафиксировано более трехсот новых случая заражения. Власти региона, который стал эпицентром распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, сообщают о смерти тринадцати пациентов.
По данным официальной статистики, с начала вспышки заболевания в Ухане, которая была зарегистрирована еще в декабре, скончались уже более пятидесяти человек. На данный момент на территории провинции Хубэй больны свыше тысячи человек.
Состояние 125 пациентов медики оценивают как тяжелое. Местные власти уточняют, что 85 человек вылечились и были выписаны из больниц.
Как заявили представители российского Минздрава, в регионах нашей страны, граничащих с КНР, в общей сложности было выявлено семь случаев заражения. Один из заболевших новым коронавирусом скончался.
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