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В Ухане за полмесяца намерены построить вторую больницу для борьбы с коронавирусом
25.1.2020 17:29
Фото: vk.com
В Китае в срочном порядке начато строительство еще одной больницы в городе Ухань.
Объект, предназначенный для лечения пациентов с новым коронавирусом, предполагается ввести в эксплуатацию уже в начале февраля, передает The Global Times.
Вторая больница, рассчитанная на 1,3 тыс. пациентов, будет построена за полмесяца. Первую специализированную клинику в Ухане начали возводить 23 января. По данным местных властей, стационар, вмещающий тысячу пациентов, начнет работать уже в первых числах февраля.
В Ухане в конце прошлого года был впервые зафиксирован новый коронавирус, от которого скончались уже более сорока человек. Согласно последним официальным данным, на территории Китая заболели уже более 1,3 тысяч человек. Смертельно опасное заболевание распространилось за пределы страны - случаи заражения зарегистрированы в государствах Азии, в США и Франции.
Как информирует Роспотребнадзор, в РФ на сегодняшний день заболевших новым вирусом не выявлено.
Ранее российские туроператоры приостановили продажи путевок в Китай из-за обострившейся эпидемиологической обстановки.
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