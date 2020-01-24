Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Отец детей, найденных в заброшенном доме, не был внесен в свидетельства о рождении

10:30

Фото: РЕН ТВ



Житель Забайкалья, на протяжении нескольких месяцев проживавший вместе с четырьмя детьми в заброшенном доме в Чите, не был указан в документах детей в качестве отца. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.



По словам детского омбудсмена, согласно действующему законодательству, 37-летний мужчина, хоть и называл себя отцом детей, не может быть их законным представителем.



Житель Забайкалья в течение нескольких месяцев проживал в заброшенном доме с тремя мальчиками, шести, десяти и двенадцати лет, а также пятилетней девочкой. О семействе стало известно от волонтеров, которые случайно обнаружили мужчину с детьми.



Установлено, что в семье в прошлом воспитывались еще двое детей. Однако 13-летний подросток передан под опеку бабушке, а девочка 2015 г.р. - в другую семью. Назвавшийся отцом детей мужчина в прошлом был судим и ранее был объявлен в розыск. После того, как его задержали и доставили в СИЗО, трех мальчиков и девочку передали в социально-реабилитационный центр.



Детский омбудсмен пояснила, что местонахождение матери пока остается неизвестным, ее ищут.



Первоначально семейство проживало в частном доме, который был приобретен в сельской местности после получения материнского капитала. После того, как родители с детьми перебрались в Читу, им предоставили квартиру и оказали помощь в благоустройстве жилья. Кроме того, матери содействовали в устройстве на работу. В ноябре прошлого года семейство внезапно исчезло из поля зрения органов профилактики.



Автор: Злата Богатова

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