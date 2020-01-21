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Фильм «А потом мы танцевали» получил три приза на конкурсе в Швеции
21.1.2020 14:27
Фото: dir.bg
Художественная лента "А потом мы танцевали", сюжет которой описывает роман двух грузинских танцоров-гомосексуалистов, была отмечена в Стокгольме на конкурсе The Guldbagge Awards.
По данным организаторов, картина получила три награды.
Судя по результатам конкурса, которые были сегодня, 21 января, опубликованы на его официальном сайте, кинокартина одержала победу в трех номинациях. Историю о романтических отношениях грузинских геев признали лучшим фильмом года и лучшим сценарием. Исполнитель главной роли получил награду как лучший актер.
Ранее эта лента уже получила приз "Сердце Сараево" на кинематографическом фестивале в Боснии и Герцеговине и победила в номинации "Лучшая мужская роль" на киносмотре в испанском Вальядолиде.
В Грузии же премьера фильма сопровождалась массовыми акциями протеста. Против показа картины выступали представители местной православной общественности и родительских организаций. В минувшем ноябре радикалы устроили беспорядки в самом центре Тбилиси, собравшись у кинотеатра "Амирани", где предполагался показ ленты об однополой любви.
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