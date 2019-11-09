Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Тбилиси радикалы пытаются сорвать показ фильма о грузинских геях

9.11.2019 00:26

Фото: dir.bg



Грузинские радикалы устроили беспорядки в самом центре Тбилиси - несколько сотен человек собрались около кинотеатра "Амирани", в котором собирались показать кинокартину об однополой любви. В основу фильма "А потом мы станцевали" вошла история гомосексуалистов из Национального ансамбля народного грузинского танца.



Массовые беспорядки в Тбилиси произошли после того, как несколько сотен агрессивно настроенных граждан попытались сорвать премьеру французско-шведско-грузинского фильма о геях. К кинотеатру "Амирани" ранее были дополнительно направлены сотрудники правоохранительных органов. Наиболее активные манифестанты продолжают попытки прорвать полицейский кордон и взрывают петарды. На текущий момент полностью блокировано автомобильное движение по улице Костава.



По данным ряда СМИ, организовали протесты представители радикальной организации "Грузинский марш". По словам ее лидера Сандро Брегадзе, этот "порнографический" фильм оскорбляет "достоинство грузина".



Ранее картина "А потом мы станцевали" уже демонстрировалась в рамках Каннского киносмотра и была позитивно встречена критиками. Шведы номинировали ленту на премию "Оскар".



В Грузии против этого фильма, помимо гражданских активистов, ранее уже высказывались представители Церкви. Священнослужители обратились к православным не смотреть "эту ересь".



Автор: Злата Богатова

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