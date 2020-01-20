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В Карелии утонули трое рыбаков
20.1.2020 20:28
Фото: tip.by
Правоохранительные органы Кондопожского района Карелии приступили к проверке по факту гибели трех мужчин.
Трагический инцидент случился на Онежском озере.
Как информирует пресс-служба республиканского СКР, в минувшую пятницу, 17 января, трое мужчин отправились рыбачить на Онежское озеро. Направляясь к месту на снегоходе, они провалились под лед и погибли.
В ходе начатых поисков уже были найдены тела всех погибших.
Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам проверки, пояснили в следственном ведомстве.
Ранее сообщалось о трагедии в Перми, где прорвало трубу с кипятком в частном мини-отеле. По уточненным данным, жертвами ЧП стали пять человек, в том числе, мать с четырехлетним ребенком. Шесть постояльцев с ожогами попали в больницу.
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