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В Карелии утонули трое рыбаков


20.1.2020 20:28
В Карелии утонули трое рыбаковФото: tip.by

Правоохранительные органы Кондопожского района Карелии приступили к проверке по факту гибели трех мужчин.

Трагический инцидент случился на Онежском озере.

Как информирует пресс-служба республиканского СКР, в минувшую пятницу, 17 января, трое мужчин отправились рыбачить на Онежское озеро. Направляясь к месту на снегоходе, они провалились под лед и погибли.

В ходе начатых поисков уже были найдены тела всех погибших.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам проверки, пояснили в следственном ведомстве.

Ранее сообщалось о трагедии в Перми, где прорвало трубу с кипятком в частном мини-отеле. По уточненным данным, жертвами ЧП стали пять человек, в том числе, мать с четырехлетним ребенком. Шесть постояльцев с ожогами попали в больницу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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