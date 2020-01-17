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Ученые нашли единственное объяснение гибели динозавров
13:53
Фото: vk.com
Группа американских исследователей из Йельского университета пришли к выводу, что единственной причиной гибели динозавров следует считать падение гигантского метеорита. Как сообщает "Газета.Ru", специалисты рассказали о результатах проделанной работы CNN.
Уверенность ученых в таком развитии событий усилилась после того, как на полуострове Юкатан в Мексике в начале 1990-х нашли огромных размеров кратер. По мнению специалистов, он свидетельствует о падении на Землю гигантского астероида 66 миллионов лет. Вместе с тем, другие исследователи пытались объяснять вымирание динозавров извержениями вулканов.
Вывод исследователей из Йельского университета был подтвержден результатами экспериментов. Ученые сравнили глобальное изменение температуры и наличие изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями климатического эффекта. В результате эксперты выяснили, что вулканические извержения, хоть и ослабили экосистему, не оказали заметного влияния на динозавров.
Ранее ученые уже высказывали предположения о том, что именно падение астероида диаметром порядка 10 км явилось причиной массового вымирания. В конце мелового периода с лица Земли исчезло около 76% существовавших на тот момент растений и животных. Среди них, в частности, были и все нелетающие динозавры, полагают специалисты.
Ранее ученый развенчал миф о героических вомбатах.
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