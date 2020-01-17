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Ученый развенчал миф о героических вомбатах


17.1.2020 17:45
Ученый развенчал миф о героических вомбатах Фото: fti.de

По словам эксперта, в действительности вомбаты лишь невольно могут спасать других животных, которые сейчас страдают от катастрофических пожаров в Австралии. Ранее в Сети распространились сообщения о героических зверьках, уводящих собратьев в свои норы.

Как пояснил доцент австралийского Университета им. Чарльза Стерта Дейл Ниммо, рассказ которого приводит The Conversation, вомбаты вовсе "не дружелюбные соседи, а случайные герои". По словам ученого, имеется немало свидетельств того, как различные животные во время лесных пожаров выживали в норах вомбатов. Ветеринары и спасатели в прошлом не раз замечали, как в подземных тоннелях прятались ящерицы, мелкие грызуны и даже кенгуру небольшого размера.

Дело в том, что вомбаты создают довольно обширные жилища, представляющие собой помещения, которые могут быть соединены сетью тоннелей. При этом внутри даже во время сильнейшего пожара сохраняется комфортная температура. Однако владельцы спасительных нор зачастую даже не в курсе, что их жилище становится идеальным убежищем для представителей других видов, пояснил ученый.

Кроме того, даже в спокойные периоды в тоннелях вомбатов можно встретить других животных. Некоторым из них в чужой "квартире" так нравится, что они задерживаются надолго и выводят потомство - обычно это случается в редко используемых помещениях. В число подобных "гостей", по словам Дейла Ниммо, входят даже птицы и рептилии. В норах вомбатов также можно обнаружить валлаби, карликовых пингвинов и  сумчатых енотов.

Ранее итальянскими учеными был создан уже третий эмбрион практически исчезнувшего северного белого носорога.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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