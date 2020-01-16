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В Мексике в перестрелке с полицией смертельно ранили «Instagram-киллершу»
16.1.2020 07:17
Фото: ktk.kz
В Мексике во время перестрелки с полицейскими получила смертельные ранения 21-летняя Мария Гуадалупе Лопес Эскуивель, входившая в наркокартель CJNG.
В прошлом девушка обрела известность в соцсетях в качестве "Instagram-киллерши.
Как передает Daily Mail, Лопес была тяжело ранена в ходе полицейской спецоперации. Девушку доставили в больницу, где ей оказали помощь, но позже она скончалась. Личность Лопес установили по татуировкам, сообщается со ссылкой на полицейских.
Издание также опубликовало видеокадры, сделанные камерой, которая была прикреплена к шлему одного из силовиков. Судя по ним, полицейские заносили в вертолет на руках раненую девушку. На появившихся фото можно заметить, что у Лопес имелось ранение в области шеи.
Силовики после перестрелки задержали семь членов преступной группировки, у которых имелось десять единиц разнокалиберного оружия и свыше тридцати обойм с боеприпасами.
В полиции уточнили, что в прошлом Мария Лопес являлась довольно значимым членом наркокартеля. Имеются основания полагать, что именно она могла организовать вооруженное нападения на силовиков, когда в минувшем октябре были убиты тринадцать офицеров.
В соцсетях девушка получила популярность под псевдонимом La Catrina, являющимся отсылкой к распространенному в Мексике образу смерти.
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