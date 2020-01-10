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Московский зоопарк призывает россиян помочь животным Австралии
10.1.2020 23:02
Фото: vk.com
Московский зоопарк обратился к жителям России с призывом сделать пожертвование для животных, которые пострадали от лесных пожаров, продолжающих бушевать в Австралии.
Пресс-служба зверинца опубликовала соответствующий материал на официальной странице организации в Facebook.
Согласно оценкам экспертов, в результате пожаров, которые продолжаются практически по всему континенту, погибло уже свыше 1,2 миллиардов различных животных, в том числе, особей эндемичных видов.
На сегодняшний день полностью или частично уничтожена естественная среда обитания таких животных как коалы, буроголовые траурные какаду, узконогие сумчатые мыши и множества других. Уникальные звери практически оказались под угрозой исчезновения. Огнем уничтожено около 8,5 миллионов гектаров леса, а дым от пожаров уже достиг побережья Бразилии.
В сообщении указано, что пока не представляется возможным оценить урон для численности каждого отдельного вида. Однако очевидно, что стихийное бедствие приобрело огромные масштабы.
Всем, кто хочет помочь остановить пожары в Австралии и спасти пострадавших от них животных, Московский зоопарк предлагает сделать пожертвование. Узнать подробности можно на сайте wires.org.au.
Ранее поступили сведения о том, что количество жертв лесных пожаров на юго-востоке Австралии возросло до двадцати пяти человек. Как заявили в полиции штата Новый Южный Уэльс, были найдены останки 71-летнего мужчины, который до этого был объявлен без вести пропавшим.
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