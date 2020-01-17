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В Китае скончался еще один пациент, заразившийся новым коронавирусом
17.1.2020 16:05
Фото: free-news.su
Власти китайского Уханя подтвердили второй случай смерти от нового коронавируса, сообщает сегодня 17 января агентство Синьхуа.
Несмотря на все усилия медиков, скончалась заразившаяся пневмонией 69-летняя женщина.
В городе Ухань, который является столицей китайской провинции Хубэй в центре КНР, официально подтвержден второй случай смерти пациента с новым коронавирусом, вызывающим пневмонию. Женщина по фамилии Сюн скончалась в ночь на 15 января, сообщили представители муниципальной комиссии здравоохранения.
Пациентку доставили в Уханьский госпиталь "Цзиньиньтань" 4 января. Врачи диагностировали у 69-летней женщины множественные проявления миокардита и нарушения деятельности почек. Позднее начали появляться и другие осложнения, затрагивающие различные системы.
По последним данным, из-за вспышки нового заболевания в Китае были госпитализированы уже более сорока человек. Двенадцать пациентов вылечились и покинули стационар.
Ранее в Бразилии скончался один из пациентов, у которых выявили неизвестную болезнь.
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