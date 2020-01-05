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В Китае растет число пациентов с неизвестным видом пневмонии
5.1.2020 20:17
Фото: m24.ru
По официальным данным, в китайской провинции Хубэй в городе Ухань заболевание было выявлено уже у 59 человек.
Сведения о количестве заразившихся вирусной пневмонией неизвестного происхождения приводит комитет по делам здравоохранения города.
Как указано в официальном сообщении, по состоянию на 08:00 (04:00 по Москве) 5 января врачи выявили пневмонию неизвестного происхождения у пятидесяти девяти человек. Состояние семи пациентов медики оценивают как тяжелое.
По данным комитета, летальных исходов, к счастью, зафиксировано не было, как и случаев передачи болезни от человека к человеку. На сегодняшний день все пациенты проходят лечение в условиях карантина.
Напомним, "Интерновости" уже сообщали о двадцати семи пациентах, у которых врачи диагностировали вирусную пневмонию неизвестного происхождения в китайском городе Ухань.
Ранее из-за вспышки этого заболевания было принято решение об усилении карантинного контроля на российско-китайской границе в Приамурье.
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