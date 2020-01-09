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В Бразилии скончался один из пациентов, у которых выявили неизвестную болезнь
9.1.2020 18:13
Фото: glaucialima.com
В общей сложности в больницы попали девять человек, передает ТАСС.
Все они были госпитализированы с симптомами неизвестного заболевания в Белу-Оризонти - столице юго-восточного штата Минас-Жерайс.
Первые пациенты обратились к медикам за помощью еще в конце декабря с жалобами на расстройства пищеварения, тошноту и боль в животе. Впоследствии состояние заболевших стремительно ухудшалось, передает газета Estado de Minas.
Со ссылкой на представителей местных органов здравоохранения уточняется, что в течение трех суток у всех пациентов развивалась острая почечная недостаточность. Кроме того, у них зафиксирован лицевой паралич, который сопровождался частичной либо полной потерей зрения. Все, у кого медики диагностировали это неизвестное пока заболевание, мужчины. Один из них скончался вскоре после госпитализации.
После летального случая к делу подключилась полиция, эксперты которой пытаются установить пути заражения смертельной болезнью. Проверку также проводят специалисты федерального Минздрава и регионального ведомства. Предположительно, речь может идти о неком отравлении или остро протекающей инфекции.
Ранее сообщалось о росте числа госпитализированных с пневмонией нового типа в Гонконге. Все пациенты посещали китайский город Ухань, где ранее была зафиксирована вспышка этой болезни.
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