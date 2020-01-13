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Елизавета II поддержала стремление принца Гарри начать «новую жизнь»


13.1.2020 20:45
Елизавета II поддержала стремление принца Гарри начать «новую жизнь»Фото: vk.com

Британская королева Елизавета II поддерживает внука - принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", передают зарубежные СМИ. Ранее пара выразила намерение отказаться от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.

Букингемский дворец сегодня распространил официальное заявление, посвященное будущему принца Гарри и его семьи. Как следует из заявления королевы, она вместе с другими членами семьи предпочли бы, чтобы внук и его супруга с сыном оставались при дворе и продолжали выполнять свои обязанности.

Вместе с тем, Елизавета II поддерживает решение принца Гарри и Меган Маркл строить жизнь самостоятельно. Отмечается, что некоторые нерешенные вопросы по поручению королевы будут урегулированы в ближайшие дни.

Сегодня, 13 января, в Сандрингемском дворце состоялся так называемый совет. Участниками экстренного совещания, созванного Елизаветой II для обсуждения сложившейся обстановки, стали также принц Чарльз и его сыновья - принцы Уильям и Гарри. Предполагалось, что супруга младшего внука королевы Меган Маркл, которая сейчас находится с сыном в Канаде, присоединиться к разговору при помощи телефона.

Ранее Меган Маркл заключила контракт с Disney, согласно которому будет заниматься озвучиванием персонажей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

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