ИнтерНовости - новости в стране и мире
На седьмом этапе ралли «Дакар» погиб мотогонщик Гонсалвеш
На седьмом этапе ралли «Дакар» погиб мотогонщик Гонсалвеш
«Северный поток — 2» необходимо достроить, заявила Меркель
«Северный поток — 2» необходимо достроить, заявила Меркель
В Афганистане погибли двое военных США
В Афганистане погибли двое военных США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Елизавета II поддержала стремление принца Гарри начать «новую жизнь»Елизавета II поддержала стремление принца Гарри начать «новую жизнь»
Москва и Минск не смогли договориться о тарифе на транзит нефтиМосква и Минск не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
В Москву прибыл ливийский фельдмаршал ХафтарВ Москву прибыл ливийский фельдмаршал Хафтар
На седьмом этапе ралли «Дакар» погиб мотогонщик ГонсалвешНа седьмом этапе ралли «Дакар» погиб мотогонщик Гонсалвеш
Хаджимба уходит с поста президента АбхазииХаджимба уходит с поста президента Абхазии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10
В лабиринте огнедышащей love. Глава 9В лабиринте огнедышащей love. Глава 9
Новогоднее ФИКСИ-ШОУ «РАЗБУДИ ДЕДА МОРОЗА»Новогоднее ФИКСИ-ШОУ «РАЗБУДИ ДЕДА МОРОЗА»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Меган Маркл подписала контракт с Disney


12.1.2020 14:10
Меган Маркл подписала контракт с DisneyФото: losangelesblade.com

Герцогиня Сассекская заключила контракт с компанией Disney. Предполагается, что Меган Маркл в скором времени начнет озвучивать персонажей мультфильмов, передает The Times.

Средства, заработанные супругой британского принца Гарри, направят организации "Слоны без границ".

Весь заработок герцогини, будут перечислять благотворительной организации, которая занимается защитой животных в дикой природе и борется с браконьерами.

В минувшем мае Меган Маркл и ее супруг принц Гарри получили от Disney подарок в честь рождения сына Арчи, напоминает The Daily Mail. Речь шла об акварельной картинке, на которой счастливые родители и Винни-Пух были запечатлены возле кроватки с написанным на ней именем новорожденного малыша.

Принц Гарри в прошлом уже выражал заинтересованность в проектах, направленных на сохранение африканской дикой природы. В 2017 году он занял пост президента благотворительного фонда African Parks.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские объявили о принятии серьезного решения "после долгих месяцев размышлений и внутренних дискуссий" - они выразили готовность "осуществить изменение" и сыграть "новую прогрессивную роль в этом учреждении", отказавшись от полномочий и обязанностей "старших" членов королевской семьи. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подчеркивали, что будут "полностью поддерживать Ее Величество Королеву", однако намерены работать и стремиться к финансовой независимости.

На сегодняшний день принц Гарри занимает шестую строку в очереди престолонаследия. Вместе с супругой Меган Маркл, в прошлом американской кинозвездой, и восьмимесячным первенцем внук британской королевы Елизаветы II все рождественские каникулы и новогодние праздники провел в Канаде. Оставив малыша, пара возвратилась в Лондон, чтобы сделать важное заявление. Вскоре Меган Маркл вернулась к сыну в Северную Америку.

После того, как герцог и герцогиня Сассекские выразили желание отказаться от королевских привилегий, в Скотланд-Ярде заявили, что пересмотрят режим охраны супругов и их ребенка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 197

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Иране британского посла задержали во время акции протестаВ Иране британского посла задержали во время акции протеста
В Подмосковье четыре человека погибли в ДТПВ Подмосковье четыре человека погибли в ДТП
Хоакину Фениксу вручили «Золотой глобус» за фильм «Джокер»Хоакину Фениксу вручили «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
В Японии после побега Гона ввели обязательный досмотр багажа частных рейсовВ Японии после побега Гона ввели обязательный досмотр багажа частных рейсов
Трюдо обвинил Тегеран в крушении украинского лайнераТрюдо обвинил Тегеран в крушении украинского лайнера

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 961


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru