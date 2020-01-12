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Меган Маркл подписала контракт с Disney
12.1.2020 14:10
Фото: losangelesblade.com
Герцогиня Сассекская заключила контракт с компанией Disney. Предполагается, что Меган Маркл в скором времени начнет озвучивать персонажей мультфильмов, передает The Times.
Средства, заработанные супругой британского принца Гарри, направят организации "Слоны без границ".
Весь заработок герцогини, будут перечислять благотворительной организации, которая занимается защитой животных в дикой природе и борется с браконьерами.
В минувшем мае Меган Маркл и ее супруг принц Гарри получили от Disney подарок в честь рождения сына Арчи, напоминает The Daily Mail. Речь шла об акварельной картинке, на которой счастливые родители и Винни-Пух были запечатлены возле кроватки с написанным на ней именем новорожденного малыша.
Принц Гарри в прошлом уже выражал заинтересованность в проектах, направленных на сохранение африканской дикой природы. В 2017 году он занял пост президента благотворительного фонда African Parks.
Ранее герцог и герцогиня Сассекские объявили о принятии серьезного решения "после долгих месяцев размышлений и внутренних дискуссий" - они выразили готовность "осуществить изменение" и сыграть "новую прогрессивную роль в этом учреждении", отказавшись от полномочий и обязанностей "старших" членов королевской семьи. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подчеркивали, что будут "полностью поддерживать Ее Величество Королеву", однако намерены работать и стремиться к финансовой независимости.
На сегодняшний день принц Гарри занимает шестую строку в очереди престолонаследия. Вместе с супругой Меган Маркл, в прошлом американской кинозвездой, и восьмимесячным первенцем внук британской королевы Елизаветы II все рождественские каникулы и новогодние праздники провел в Канаде. Оставив малыша, пара возвратилась в Лондон, чтобы сделать важное заявление. Вскоре Меган Маркл вернулась к сыну в Северную Америку.
После того, как герцог и герцогиня Сассекские выразили желание отказаться от королевских привилегий, в Скотланд-Ярде заявили, что пересмотрят режим охраны супругов и их ребенка.
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