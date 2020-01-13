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В Новосибирске скончался подросток, пострадавший в аквапарке
13.1.2020 16:11
Фото: smi2.net
16-летний юноша умер в больнице, не приходя в сознание, передает ТАСС.
Со ссылкой на представителей региональных властей уточняется, что подросток был госпитализирован 8 января после ЧП в аквапарке "Аквамир".
Юноша, чуть не утонувший в начале января в Новосибирском аквапарке, скончался в отделении реанимации, сообщили в областном Минздраве. Подросток умер минувшей ночью, так и не придя в сознание. Следственные органы региона ранее уже возбудили по факту ЧП уголовное дело.
По данным местного информационного портала "Сиб.фм", подросток во время купания зацепился ногой за конструкцию одного из аттракционов. Со ссылкой на очевидцев сообщается, что мальчика доставали из воды другие посетители аквапарка. Когда юноша лежал на носилках, он был в бессознательном состоянии, рассказывают невольные свидетели трагического происшествия.
Очевидцы уточняют, что аквапарк не приостанавливал работу после ЧП.
Расположенный в Новосибирске крытый аквапарк "Аквамир" на сегодняшний день является самым большим в России, его площадь составляет 40 тыс. кв. м. Объект находится на берегу Оби в Ленинском районе Новосибирска, первых посетителей он принял в 2016 году.
Ранее в Перми скончался мальчик, за жизнь которого врачи боролись в течение полутора месяцев. 11 летнего школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии после посещения кафе.
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