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В Перми умер мальчик, заразившийся сальмонеллезом в кафе
10.1.2020 21:31
Фото: vk.com
Следственные органы региона возбудили по факту смерти 11-летнего ребенка, умершего в больнице, уголовное дело.
Отравившегося ребенка доставили в медицинское учреждение в ноябре прошлого года, указано на сайте СУ СКР по Пермскому краю.
По версии следствия, в середине ноября 11-летний мальчик после похода в кафе почувствовал себя плохо. Ребенка доставили в больницу, его состояние в тот момент оценивалось как тяжелое. В течение более чем месяца врачи боролись за жизнь маленького пациента.
В тот же день в больницы Перми начали поступать другие люди со схожими симптомами. Все они незадолго до этого также посещали кафе - то, в котором отравился школьник, и еще одно заведении. Врачи позднее выявили у всех пострадавших сальмонеллез.
Несмотря на оказанное лечение, 11-летний мальчик умер в инфекционной больнице краевого центра 27 декабря.
В качестве потерпевших по уголовному делу, которое возбудили по факту массового отравления, проходят 32 взрослых и трое детей. После смерти мальчика следователи возбудили еще одно дело - по ч. 2 ст. 109 УК РФ.
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