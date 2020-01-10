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В Перми умер мальчик, заразившийся сальмонеллезом в кафе


10.1.2020 21:31
В Перми умер мальчик, заразившийся сальмонеллезом в кафеФото: vk.com

Следственные органы региона  возбудили по факту смерти 11-летнего ребенка, умершего в больнице, уголовное дело.

Отравившегося ребенка доставили в медицинское учреждение в ноябре прошлого года, указано на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, в середине ноября 11-летний мальчик после похода в кафе почувствовал себя плохо. Ребенка доставили в больницу, его состояние в тот момент оценивалось как тяжелое. В течение более чем месяца врачи боролись за жизнь маленького пациента.

В тот же день в больницы Перми начали поступать другие люди со схожими симптомами. Все они незадолго до этого также посещали кафе - то, в котором отравился школьник, и еще одно заведении. Врачи позднее выявили у всех пострадавших сальмонеллез.

Несмотря на оказанное лечение, 11-летний мальчик умер в  инфекционной больнице краевого центра 27 декабря.

В качестве потерпевших по уголовному делу, которое возбудили по факту массового отравления, проходят 32 взрослых и трое детей. После смерти мальчика следователи возбудили еще одно дело - по ч. 2 ст. 109 УК РФ.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 280

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