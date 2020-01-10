Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Перми умер мальчик, заразившийся сальмонеллезом в кафе

10.1.2020 21:31

Фото: vk.com



Следственные органы региона возбудили по факту смерти 11-летнего ребенка, умершего в больнице, уголовное дело.



Отравившегося ребенка доставили в медицинское учреждение в ноябре прошлого года, указано на сайте СУ СКР по Пермскому краю.



По версии следствия, в середине ноября 11-летний мальчик после похода в кафе почувствовал себя плохо. Ребенка доставили в больницу, его состояние в тот момент оценивалось как тяжелое. В течение более чем месяца врачи боролись за жизнь маленького пациента.



В тот же день в больницы Перми начали поступать другие люди со схожими симптомами. Все они незадолго до этого также посещали кафе - то, в котором отравился школьник, и еще одно заведении. Врачи позднее выявили у всех пострадавших сальмонеллез.



Несмотря на оказанное лечение, 11-летний мальчик умер в инфекционной больнице краевого центра 27 декабря.



В качестве потерпевших по уголовному делу, которое возбудили по факту массового отравления, проходят 32 взрослых и трое детей. После смерти мальчика следователи возбудили еще одно дело - по ч. 2 ст. 109 УК РФ.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 280

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