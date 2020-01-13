Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

13.1.2020 15:53

Фото: free-news.su



В ходе расследования российские следователи установили, что нападение на журналистов из РФ было совершено с целью ограбления.



Об этом рассказал замглавы СКР Игорь Краснов, интервью с которым опубликовала газета "Коммерсант".



В рамках уголовного дела, которое возбудили по факту гибели Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, российским следователям удалось установить обстоятельства нападения. По словам Игоря Краснова, речь идет об убийстве, совершенном грабителями. К инциденту причастны жители Центральноафриканской республики (ЦАР) либо соседних государств, регулярно совершающие в этом регионе тяжкие преступления, пояснил представитель СКР.



По данным следствия, россияне прилетели в столицу ЦАР - город Банги по туристическим визам 28 июля 2018 года. Режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко собирались вести съемки.



Обратившись за помощью к "неустановленному" лицу, выдававшему себя за сотрудника ООН, россияне наняли местного жителя в качестве водителя. Граждане РФ намеревались совершить поездки по стране, работая над новым документальным фильмом. В частности, журналисты пытались посетить лагерь российских военных инструкторов, расположенный неподалеку от города Беренго. Однако Минобороны ЦАР не дало россиянам соответствующего разрешения.



Вечером 30 июля российские журналисты от Беренго направились в город Бамбари, где у них должна была состояться встреча с неустановленным мужчиной. В пути у группы проверяли документы, а также предупреждали о том, что ночные путешествия в этом регионе крайне опасны. Но журналисты отказались ночевать в населенном пункте и продолжили движение.



В результате автомобиль с россиянами был остановлен группой неизвестных темнокожих вооруженных лиц. Нападавшие потребовали от журналистов выйти и отдать все ценные вещи, включая фото- и видеоаппаратуру. Россияне были убиты после того, как отказались выполнять требования грабителей. Сопровождавший съемочную группу водитель смог скрыться, пояснил Краснов.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 106

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