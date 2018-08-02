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МИД: На телах убитых в ЦАР журналистов не было следов пыток
2.8.2018 15:54
Фото: presstv.ir
Причиной смерти российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР), стали огнестрельные ранения.
К такому выводу пришли местные медики, осматривавшие тела жертв нападения.
Как заявила официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова, следов пыток на телах российских журналистов обнаружено не было. О предварительных выводах специалистов сообщает ТАСС. По словам Марии Захаровой, информация о результатах первичного осмотра тел поступила от российской дипмиссии в ЦАР.
Ранее в издании Palmares Centrafrique появились сообщения о том, что россиян сначала похитили, а потом допросили. Затем повстанцы расправились с пленниками.
По факту убийства Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, которые прибыли в Африку для работы над документальным фильмом, но имели статус туристов, в РФ уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подверг резкой критике средства массовой информации, которые пишут о причастности к преступлению мусульман. По его словам, россиян убили уголовники, их расстреливали "не мусульмане, не христиане", а преступники и бандиты. И не имеет значения, к какой организации или ведомству они себя причисляют, подчеркнул Кадыров.
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