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В Австралии акулы растерзали упавшего в воду футболиста


11.1.2020 17:28
В Австралии акулы растерзали упавшего в воду футболистаФото: pinimg.com

Неподалеку от Эсперанса, расположенного в штате Западная Австралия, найдены останки 21-летнего футболиста Эрика Биригитти.

Тело спортсмена, предположительно, объеденное акулами, было выброшено на побережье.

Как передает Daily Mail, в первых числах января Эрик Биригитти, находившийся в Австралии в отпуске, проводил время в компании друзей. Молодые люди прогуливались по каменистому берегу. Поскользнувшись, спортсмен оказался в воду.

Товарищи пытались вытащить футболиста на берег, но в этом месте течение было слишком сильным - в считанные минуты молодого человека унесло в океан. Лишь несколько суток спустя были найдены останки 21-летнего Биригитти, объеденные акулами. Со ссылкой на местную полицию уточняется, что тело футболиста, выступавшего за команду американского колледжа в Небраске,  уже опознано.

Смертельный случай, связанный с нападением морских хищников, стал уже не первым за этот год для этих мест. Несколько дней назад неподалеку от того же города Эсперанс погиб дайвер, атакованный акулой.

ЧП случилось на глазах женщины, которая сопровождала подводного пловца. Невольную свидетельницу нападения доставили в больницу - после увиденного она находилась в состоянии шока. По ее словам, после того, как на дайвера напала большая белая акула, он больше не появлялся на поверхности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

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