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В Австралии акула растерзала дайвера
6.1.2020 00:39
Фото: movieassets.com
Смертельный случай, связанный с нападением морского хищника, был зафиксирован накануне, 5 января, у побережья штата Западная Австралия. Как сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на представителей местных спасательных служб, в месте ЧП продолжаются поиски останков погибшего мужчины.
Сигнал в оперативные службы поступил примерно в 13:30 от спутницы дайвера, который совершал погружения с лодки неподалеку от города Эсперанс. По словам женщины, на ее глазах мужчину атаковала акула.
Невольную свидетельницу нападения доставили в больницу - после увиденного она находилась в состоянии шока. По ее словам, после того, как дайвера атаковала большая белая акула, он больше не появлялся на поверхности.
Сейчас спасатели пытаются отыскать останки мужчины, продолжая поиски в районе происшествия.
Ранее сообщалось о ЧП на Сейшелах, где акула напала на туристку из Франции. К счастью, 45-летняя женщина осталась жива.
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