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Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат написал письмо их близким
9.1.2020 13:58
Фото: Telegram-канал BAZA
Рамиль Шамсутдинов
По словам Рамиля Шамсутдинова, он мечтал стать военным, но не мог больше терпеть издевательства.
В послании, адресованном семьям погибших, он попросил у родственников прощения за смерть их близких и выразил соболезнования, передает ТАСС.
Отец обвиняемого Салим Шамсутдинов предоставил журналистам копию письма, которое написал его сын. В послании срочник Рамиль Шамсутдинов просит прощения у родственников убитых им сослуживцев.
По словам военнослужащего, сейчас он сожалеет, "что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг". Однако он просто не мог больше терпеть издевательств, которым подвергался в части. Теперь он выражает искренние соболезнования родственникам погибших. Обращаясь к их семьям, Шамсутдинов попросил, если это возможно, простить его.
Обвиняемый также признался, что в прошлом мечтал "связать свою жизнь с армией". Но став солдатом столкнулся с условиями, о которых не подозревал. По словам срочника, он сам не понимает, когда настал переломный момент. Лишь спустя время он начал осознавать последствия своего поступка, как много горя "принес людям и сломал свою жизнь".
ЧП случилось 25 октября прошлого года, когда военнослужащий, по версии Минобороны, из-за нервного срыва расстрелял сослуживцев. Жертвами инцидента тогда стали шесть человек, двое были тяжело ранены. Позже, когда было начато расследование по факту неуставных отношений в части, Шамсутдинов и несколько солдат получили статус потерпевших.
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