ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Багдаде вновь подверглась обстрелу «Зеленая зона»
В Багдаде вновь подверглась обстрелу «Зеленая зона»
Жертвами давки во время прощания с Сулеймани стали около 50 человек
Жертвами давки во время прощания с Сулеймани стали около 50 человек
Путин посетил Большую мечеть Дамаска
Путин посетил Большую мечеть Дамаска
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Трюдо обвинил Тегеран в крушении украинского лайнераТрюдо обвинил Тегеран в крушении украинского лайнера
Выигравшая миллиард победительница лотереи «Столото» связалась с организаторамиВыигравшая миллиард победительница лотереи «Столото» связалась с организаторами
В Сухуме протестующие захватили здание администрации президента АбхазииВ Сухуме протестующие захватили здание администрации президента Абхазии
Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат написал письмо их близкимРасстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат написал письмо их близким
В Иран направились эксперты Минобороны УкраиныВ Иран направились эксперты Минобороны Украины

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10
В лабиринте огнедышащей love. Глава 9В лабиринте огнедышащей love. Глава 9
Новогоднее ФИКСИ-ШОУ «РАЗБУДИ ДЕДА МОРОЗА»Новогоднее ФИКСИ-ШОУ «РАЗБУДИ ДЕДА МОРОЗА»
В лабиринте огнедышащей love. Глава 8В лабиринте огнедышащей love. Глава 8

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат написал письмо их близким


9.1.2020 13:58
Рамиль ШамсутдиновФото: Telegram-канал BAZA
Рамиль Шамсутдинов

По словам Рамиля Шамсутдинова, он мечтал стать военным, но не мог больше терпеть издевательства.

В послании, адресованном семьям погибших, он попросил у родственников прощения за смерть их близких и выразил соболезнования, передает ТАСС.

Отец обвиняемого Салим Шамсутдинов предоставил журналистам копию письма, которое написал его сын. В послании срочник Рамиль Шамсутдинов просит прощения у родственников убитых им сослуживцев.

По словам военнослужащего, сейчас он сожалеет, "что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг". Однако он просто не мог больше терпеть издевательств, которым подвергался в части. Теперь он выражает искренние соболезнования родственникам погибших. Обращаясь к их семьям, Шамсутдинов попросил, если это возможно, простить его.

Обвиняемый также признался, что в прошлом мечтал "связать свою жизнь с армией". Но став солдатом столкнулся с условиями, о которых не подозревал. По словам срочника, он сам не понимает, когда настал переломный момент. Лишь спустя время он начал осознавать последствия своего поступка, как много горя "принес людям и сломал свою жизнь".

ЧП случилось 25 октября прошлого года, когда военнослужащий, по версии Минобороны, из-за нервного срыва расстрелял сослуживцев. Жертвами инцидента тогда стали шесть человек, двое были тяжело ранены. Позже, когда было начато расследование по факту неуставных отношений в части, Шамсутдинов и несколько солдат получили статус потерпевших.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 242

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись более 20 машинНа трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись более 20 машин
Один из напавших на пост ДПС в Магасе начал давать показанияОдин из напавших на пост ДПС в Магасе начал давать показания
Найдено тело сноубордиста, пропавшего после лавины на ЧукоткеНайдено тело сноубордиста, пропавшего после лавины на Чукотке
В Кении боевики атаковали военную базу СШАВ Кении боевики атаковали военную базу США
В Гонконге с подозрением на пневмонию госпитализировали еще восемь человекВ Гонконге с подозрением на пневмонию госпитализировали еще восемь человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 960


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru