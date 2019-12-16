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Расстрелявший сослуживцев срочник Шамсутдинов признан потерпевшим
20:48
Фото: Telegram-канал BAZA
Рамиль Шамсутдинов
Как заявил адвокат Руслан Нагиев, представляющий в суде интересы призывника, помимо Рамиля Шамсутдинова потерпевшими были признаны еще несколько солдат-срочников.
В отношении их сослуживцев возбудили уголовное дело по соответствующей статье, отметил юрист.
О том, что по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где произошло ЧП, решено возбудить уголовное дело, один из адвокатов Шамсутдинова Руслан Нагиев сообщил на своей официальной странице в Facebook.
По словам юриста, речь идет о ст. 335 УК РФ - "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими". Помимо Рамиля Шамсутдинова в качестве потерпевших в данном уголовном деле фигурируют еще несколько солдат, пояснил Руслан Нагиев.
Ранее появились сведения о том, что именно неуставные отношения в части заставили 20-летнего Шамсутдинова устроить стрельбу, жертвами которой стали восемь его сослуживцев.
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