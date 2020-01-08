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СМИ: иранские ракеты не попали в ту часть авиабазы в Ираке, где были военные США


8.1.2020 13:06
СМИ: иранские ракеты не попали в ту часть авиабазы в Ираке, где были военные СШАФото: livejournal.com

Выпущенные иранскими военными ракеты попали в ту часть авиабазы Айн аль-Асад в Ираке, где не было граждан Соединенных Штатов.

Телекомпания CNN рассказывает об этом со ссылкой на источник в американской администрации.

По данным канала, первые данные, которые получены после известий о нанесении ракетного удара, свидетельствуют о том, что иранская сторона на попала в ту часть базы Айн аль-Асад, где могли находиться военнослужащие США.

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем Twitter написал об атаке, которой подверглись две американские военные базы в Ираке. По словам американского президента, после ракетного удара со стороны Ирана проводится оценка причиненного ущерба. Устанавливается, есть ли пострадавшие, добавил Трамп, пообещав позже выступить с официальным заявлением.

В Пентагоне заявили, что ракеты были выпущены как минимум по двум военным базам в Ираке - Айн аль-Асад и аэропорту Эрбиля. В американском ведомстве уточнили, что речь идет не менее чем о десяти ракетах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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