Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Иране при крушении Boeing погибли 177 человек

8.1.2020 13:32

Фото: free-news.su



На борту самолета, разбившегося под Тегераном, находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.



Крушение потерпел Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".



В Киеве пояснили, что официально подтверждены сведения о 168 пассажирах, которые успели пройти регистрацию на этот рейс, а также девяти членах экипажа. Информация размещена на портале СНБО.



ЧП случилось вскоре после того, как лайнер, осуществлявший рейс из Тегерана в Киев, поднялся в воздух из аэропорта им. Имама Хомейни в столице Ирана. Самолет потерпел крушение неподалеку от воздушной гавани.



По предварительным данным, среди погибших - одиннадцать граждан Украины (в том числе, девять членов экипажа), более восьмидесяти иранцев, свыше шестидесяти канадцев, десять шведских подданных, четверо граждан Афганистана, по трое - граждан Великобритании и Германии.



Ряд авиакомпаний после случившегося объявил о приостановлении полетов над Ираком и Ираном.



Представители украинского руководства пока не делали комментариев о том, что могло стать причиной крушения. В иранских СМИ тем временем появились сообщения о том, что катастрофа Boeing 737-800 случилась из-за возгорания двигателя, которое было вызвано некими техническими неполадками.



Автор: Злата Богатова

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