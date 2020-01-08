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Жертвами давки во время прощания с Сулеймани стали около 50 человек


8.1.2020 13:15
Жертвами давки во время прощания с Сулеймани стали около 50 человекФото: vk.com

В ходе траурной церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани, которая состоялась в столице Ирана, возникла сильная давка.

По последним данным, жертвами стали не менее 50 человек, свыше двухсот пострадали.

Как сообщают иранские СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб, сильная давка произошла во вторник в городе Кермане на юго-востоке Ирана, где родился Касем Сулеймани. Проститься с генералом пришли множество местных жителей.

Ранее свыше миллиона иранцев собрались в Тегеране, чтобы проводить Сулеймани в последний путь. Во время траурной церемонии выступила с речью дочь генерала. Обратившись к Соединенным Штатам с мрачным обращением, она, в частности, заявила о том, что ее отца враги продолжают бояться даже после смерти.

О гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани стало известно 3 января. Иранский генерал погиб вместе с замкомандующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в Багдаде в результате удара, нанесенными американскими военными после соответствующего указания президента США Дональда Трампа.

В Тегеране позднее заявили о том, что причастных к убийству Сулеймани ожидает суровая месть. Сегодня стало известно о ракетном ударе, который был нанесен по военным базам в Ираке, где могут находиться американские военные. Сведения о причиненном ущербе и пострадавших пока поступают противоречивые.

Автор: Злата Богатова

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