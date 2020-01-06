|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Дочь Сулеймани заявила о мрачном будущем американских военных
6.1.2020 20:29
Фото: Твиттер главы иранского МИД Джавада Зарифа
Смерть ее отца не принесет успокоения врагам генерала, заявила дочь военачальника Касема Сулеймани, который погиб в аэропорту Багдада в результате удара США.
Дочь иранского генерала Зейнаб Сулеймани выступила с речью на похоронах отца, которые состоялись в Тегеране.
Как заявила дочь погибшего иранского генерала, "враги все еще боятся" ее отца. По словам Зейнаб Сулеймани, власти Соединенных Штатов должны осознавать, что гибель военачальника способна пробудить регион. Близкие американских солдат, которые находятся на Ближнем Востоке, теперь будут "жить в ожидании смерти" их родственников, сказала она во время похорон отца.
По данным зарубежных СМИ, в траурной церемонии приняли участие миллионы людей. Судя по видео- и фотоматериалам, улицы были заполнены огромным количеством людей. Они несли портреты погибшего Касема Сулеймани и черные траурные флаги. Кроме того, в руках некоторых были видны красные стяги, которые у шиитов могут символизировать неотвратимость мести.
Среди тех, кто принимал участие в официальной части траурной церемонии, были представители ряда иностранных дипмиссий. Позже снимки, сделанные с высоты, разместил в своем твиттере глава иранского МИД Джавад Зариф.
В Тегеране ранее заявили о том, что виновных в смерти Сулеймани ожидает "суровая месть", сразу после чего в Сети поползли слухи о возможной войне. В результате в Соединенных Штатах, не выдержав резко возросшего числа посетителей, обрушился сайт призывной службы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|