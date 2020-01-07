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В Японии после побега Гона ввели обязательный досмотр багажа частных рейсов


7.1.2020 21:36
В Японии после побега Гона ввели обязательный досмотр багажа частных рейсовФото: livejournal.com

В Токио приняли решение, касающееся крупногабаритного груза пассажиров частных самолетов и бизнесджетов - теперь его в обязательном порядке будут проверять.

Причиной изменений стал громкий побег из страны находившегося под домашним арестом Карлоса Гона, передают зарубежные СМИ.

Как сообщил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кадзуеси Акаба, власти страны приняли решение об обязательном досмотре багажа частных рейсов.

Ранее выяснилось, что бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон смог сбежать из-под домашнего арест, а потом покинуть страну на борту частного самолета. Бизнесмена пронесли в воздушное судно в ящике для музыкальных инструментов. Багаж частного рейса ввиду его габаритов в аэропорту не проверили интроскопом. Почему внутрь не заглянули сотрудники - пока не уточняется.

Известно также, что ранее в Японии существовал порядок, при которых после соответствующей договоренности с капитаном самолета багах бизнесджетов вообще не подвергали какой-либо проверке.

Ранее в Турции прошли задержания по делу побега Гона. Как оказалось, бизнесмену в его побеге могли содействовать сотрудники некой частной охранной компании, связанной со Стамбулом.

Автор: Злата Богатова

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