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Экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон смог сбежать из-под ареста в Японии
31.12.2019 18:32
Фото: arnapress.kz
Экс-главе альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлосу Гону удалось покинуть пределы Японии, где на протяжении более чем года продолжалось расследование в его отношении. Находившийся под домашним арестом в связи с подозрениями в финансовых махинациях Гон сейчас уже находится в Ливане, где проживают его родители, сообщают международные СМИ.
Будучи по происхождению ливанцем, экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон, сбежав из-под ареста в Японии, отправился в Бейрут. Сегодня, 31 декабря, Гон сам подтвердил сведения о его местонахождении. По данным ряда источников, во время побега Гон использовал подложные документы.
Карлос Гон, прокомментировав случившееся, назвал преследование, которому подвергся в Японии "несправедливым и политическим". Стоит отметить, что на сегодняшний день у Ливана нет официальных договоренностей об экстрадиции с японскими властями.
Разбирательство, связанное с экс-главой альянса Renault—Nissan—Mitsubishi, началось осенью прошлого года. Карлоса Гона заподозрили в много миллионных финансовых махинациях, его неоднократно брали под стражу и два раза выпускали под залог. В совокупности ему пришлось выплатить полтора миллиона йен (около четырнадцати миллионов долларов), и все эти деньги он теперь может потерять.
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