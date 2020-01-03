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В Турции прошли задержания по делу сбежавшего из Японии Гона
3.1.2020 21:37
Фото: arnapress.kz
Правоохранительные органы Турции задержали нескольких человек в связи с расследованием по делу бывшего главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Обвиненный в финансовых преступлениях, бизнесмен находился в Японии под домашним арестом, но смог не только сбежать, но и добраться до Ливана, где живут его родители.
В связи с побегом бывшего гендиректора франко-японского альянса Renault - Nissan - Mitsubishi прокуратура Японии ранее уже провела обыски в его резиденции. Вскоре появились сообщения о том, что Карлос Гон смог вылететь в родной Ливан через Турцию, поэтому в Стамбуле были задержаны несколько человек.
По данным СМИ, в конце прошлого года предпринимателя вывезли из дома в футляре из-под двойного контрабаса. Затем он покинул Японию на частном самолете, имея при себе французский паспорт. Сделав остановку в Стамбуле, Гон затем вылетел в Ливан. Отмечается, что содействие в этом "путешествии" ему оказывала некая частная охранная компания.
Ранее в прессе также появились сообщения о том, что решающую роль в осуществлении дерзкого плана могла сыграть супруга экс-главы Renault-Nissan. Однако топ-менеджер опроверг все слухи о причастности к его побегу в Ливан кого-либо из родственников. Более подробно рассказать, как же ему удалось покинуть Японию, Гон собирается рассказать в ходе пресс-конференции, которая состоится уже в ближайшие дни.
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