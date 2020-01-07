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На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись более 20 машин
7.1.2020 17:19
Фото: smi2.net
Причиной массовой аварии, передают российские СМИ, мог стать сильный туман.
Со ссылкой на источники в главке МВД по Пермскому краю отмечается, что ДТП с участием 21 автомобиля было зафиксировано примерно в 12:05 (10:05 по Москве).
Как стало известно, в районе 17-го километра автодороги Пермь - Екатеринбург за короткий отрезок времени успели столкнуться более двадцати машин. По данным полиции, на этом участке был зафиксирован целый ряд дорожно-транспортных происшествий.
Сведения о пострадавших уточняются, отметили представители МВД. На месте сейчас продолжают работать автоинспекторы, выясняющие обстоятельства аварий.
Вместе с тем, в пресс-службе краевого Министерства здравоохранения заявили, что обошлось без серьезных травм. После масштабного ДТП, которое случилось неподалеку от населенного пункта Лобаново, в больницу доставлен один пострадавший. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Из-за массовых столкновений движение автотранспорта по этому участку дороги было практически блокировано. Поэтому организовали объезд. Проходимость аварийной части пути планируется восстановить в ближайшее время.
К месту ЧП отправили три автобуса, в которых водители и пассажиры попавших в аварии машин могут согреться, пояснили в ГИБДД. По данным синоптиков, температура воздуха около поселка Лобаново в момент происшествия cоставляла около -14 градусов.
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