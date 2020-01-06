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В Пентагоне опровергли сведения о выводе войск из Ирака


04:31
В Пентагоне опровергли сведения о выводе войск из ИракаФото: mail.ru

В прессе ранее широко распространились сообщения о том, что международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, в скором времени может начать вывод своих военных с иракской территории. Однако глава американского военного ведомства Марк Эспер заявил о том, что "решения покинуть Ирак нет".

Говоря на эту тему перед журналистами, министр обороны США отказался комментировать сведения о неком письме штаба операции "Непоколебимая решимость". По данным СМИ, ранее такое послание было передано военному командованию Ирака. По словам Эспера, слова которого приводит агентство Reuters, он не располагает никакими сведениями об этом письме. Но в ведомстве проводят проверку по поводу информации о послании. Министр лишь подчеркнул, что решения о выводе войск из Ирака не принималось.

Ранее о том, что Соединенные Штаты не меняют планов,связанных с военным присутствием в Ираке, уже заявила официальный представитель Пентагона Алисса Фарах. По ее словам, американское ведомство намерено продолжать консультации с Багдадом "в деле разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, деятельность этой организации официально запрещена в России).

5 января парламент Ирака провел экстренное заседание и принял резолюцию в связи с американскими бомбардировками. В документе указывается на необходимость "положить конец военному присутствию иностранных сил в республике", а также прекратить деятельность в рамках соглашения по безопасности, которое ранее было заключено с международной антитеррористической коалицией.

Обстановка в Ираке существенно обострилась в конце прошлого года, когда ВВС США атаковали объекты шиитских ополченцев в городе Эль-Каим у границы с Сирией. В Пентагоне возложили на эти подразделения ответственность за ракетный обстрел базы под Киркуком, где погиб гражданин Соединенных Штатов. После похорон жертв американской атаки сотни демонстрантов пытались штурмовать американское посольство в Багдаде.

В ночь на 3 января после соответствующего распоряжения президента США Дональда Трампа американские военные ударили с воздуха по аэропорту Багдада, куда только что прибыл командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Военачальник погиб вместе с встречавшим его заместителем лидера шиитских ополченцев Абу Махди аль-Мухандисом и еще несколькими людьми. Сегодня в Тегеране миллионы людей провожали генерала в последний путь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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