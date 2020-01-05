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РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на посольство США в Багдаде


22:02
РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на посольство США в БагдадеФото: free-news.su

Соединенные Штаты обвинили Россию и Китай в блокировке заявления Совета Безопасности ООН, которое включало предложение осудить инцидент в Ираке, когда в последний день прошлого года после похорон шиитов там прошла массовая акция протеста у американской дипмиссии.

Соответствующий комментарий был опубликован на официальном сайте постпредства США при ООН. В частности, в этом тексте отмечается, что Москва и Пекин якобы "ставят под сомнение авторитет Совета".

По мнению представителей американских властей, они "уже продемонстрировали", что не потерпят каких-либо нападений на "персонал и собственность США". Инциденты такого рода повлекут за собой решительную реакцию со стороны Вашингтона, чтобы защищать "интересы, граждан и союзников", - указано в комментарии постпредства.

Ранее пресс-секретарь отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила, как Соединенные Штаты неоднократно блокировали заявления главы СБ, в которых выражалось осуждение в связи с нападениями на посольства других стран. Официальный представитель МИД РФ отметила, что это происходило в течение последних пяти-шести лет.

Обстановка в Ираке остается крайне напряженной после того, как в результате авиаудара американских военных погиб командующий иранским спецподразделением "Кудс" генерал Касем Сулеймани. В Тегеране заявили, что причастных к убийству ожидает суровая месть.

Глава США Дональд Трамп, прокомментировав убийство Сулеймани, обвинил иранского генерала в том, что он ответственен за смерть множества людей, в том числе, американских граждан.

Незадолго до этого протестующие пытались штурмовать посольство Соединенных Штатов в Багдаде. 31 декабря к дипмиссии устремились сотни демонстрантов, похоронивших шиитских ополченцев, которые погибли в результате удара, нанесенного американцами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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