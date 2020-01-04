Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Трамп мог отдать приказ ликвидировать Сулеймани еще в прошлом году

4.1.2020 15:34

Фото: businessinsider.com



Дональд Трамп еще около двух месяцев назад мог отдать распоряжение об уничтожении иранского генерала Касема Сулеймани, пишет газета Politico.



Со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, не пожелавшего называть свое имя, отмечается, что на решение президента Соединенных Штатов могли повлиять участившиеся ракетные обстрелы баз в Ираке, где находились американские военные.



Президент США предоставил Пентагону практически полную свободу действий, включая операцию по скорейшей нейтрализации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касема Сулеймани, пояснил высокопоставленный представитель американского военного ведомства. Источник не стал уточнять дату, когда соответствующая резолюция была получена, но пояснил, что операция могла быть проведена и раньше.



В день ликвидации Касема Сулеймани Дональд Трамп находился в своем поместье во Флориде. На протяжении нескольких предыдущих дней, пишет газета, его посещали глава Госдепа Майкл Помпео, министр обороны Марк Эспер, председатель Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли, руководитель управления по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уэланд и помощник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отмечает газета.



По данным агентства Bloomberg, Трамп отдал приказ об уничтожении Сулеймани именно после атаки базы под Киркуком, жертвой которой стал американский военный. Удар был нанесен 27 декабря, вскоре после чего глава США отдал ближайшему кругу помощников приказ о начале планирования операции, связанной с иранским генералом. Среди тех, кто был задействован в разработке плана по ликвидации Касема Сулеймани, помимо Роберта О'Брайена и Майкла Помпео были вице-президент Майкл Пенс и помощник и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни.



Вскоре после того, как в аэропорту Багдада был убит генерал Сулеймани, глава США обвинил его в причастности к гибели множества людей, включая американских граждан.



Автор: Злата Богатова

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