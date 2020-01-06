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В США на фоне слухов о «начале войны» рухнул сайт призывной службы
6.1.2020 16:35
Фото: politpuzzle.ru
Сайт призывной службы Соединенных Штатов Selective Service System не выдержал объема трафика, существенно увеличившегося в течение последних дней, и перестал работать.
Информация об этом появилась в твиттере службы.
По данным американских СМИ, количество обращений стремительно возросло вскоре после того, как постпред Ирана назвал "началом войны" убийство в аэропорту Багдада генерала Касема Сулеймани. Он был ликвидирован по приказу президента США Дональда Трампа.
Вскоре после ликвидации одного из самых влиятельных деятелей Тегерана множество американцев восприняли заявление представителя иранских властей буквально. В результате пользователи заговорили о начале Третьей мировой войны, что сыграло роль в повышении "интереса" к сайту призывной службы.
Дело в том, что в армии Соединенных Штатов служат контрактники, однако при мобилизации призвать могут и других людей. В самом ведомстве уточнили, что сайт службы рухнул "из-за распространения дезинформации".
Ранее Тегеран отказался от ограничений ядерной сделки.
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