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Верховный руководитель Ирана обещал отомстить за убийство генерала Сулеймани


13:38
Верховный руководитель Ирана обещал отомстить за убийство генерала СулейманиФото: alarabiya.net

Начальник иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погиб при ракетном ударе по международному аэропорту Багдада, как только покинул самолет. Останки Касема Сулеймани удалось опознать по кольцу на пальце, передает агентство Associated Press.

Как заявил после гибели Касема Сулеймани Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, причастных к убийству генерала ожидает"суровая месть".

В обшей сложности при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада погибли семь человек, заявил официальный представитель военизированной группировки, которую поддерживает Иран. По его словам, к инциденту могут быть причастны Соединенные Штаты.

Известно, что Сулеймани, прилетевшего из Ливана или Сирии, в частности, встречал заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Как только иранский генерал покинул самолет, прогремел взрыв. Генерал и аль-Мухандис, а также ряд других лиц погибли.

В Пентагоне, прокомментировав инцидент, позже заявили о том, что атака была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

После того, как стало известно об убийстве иранского генерала Сулеймани в Багдаде, начали стремительный рост цены на нефть. Показатели достигли максимумов с сентября, когда их подъем в ходе торгов превысил 4%.

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил власти Ирана в причастности к недавнему нападению на посольство США в Багдаде, где толпа блокировала здание дипмиссии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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