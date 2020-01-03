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В Индонезии более 40 человек стали жертвами наводнения


3.1.2020 23:15
В Индонезии более 40 человек стали жертвами наводненияФото: liga.net

По последним данным, количество жертв наводнений в Индонезии достигло сорока трех человек, передают местные СМИ.

Стихийный удар обрушился несколько дней назад на столицу страны и ряд прилегающих к ней районов.

Со ссылкой на Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB) и министерство соцобеспечения сообщается, что в результате наводнений погибли сорок три человека. Ранее местные власти подтвердили информацию о гибели двадцати девяти человек.

В канун наступления нового года в индонезийской столице Джакарте и прилегающих к ней районах начались сильные ливни. Продолжавшиеся несколько суток дожди спровоцировали подъем уровня воды в реках региона. По причине наводнений в сейчас наблюдаются сбои в работе общественного транспорта, в нескольких районах страны нарушено энергоснабжение. Экстренные службы страны продолжают работу в усиленном режиме.

Ранее на Филиппинах свыше сорок человек стали жертвами тайфуна, обрушившегося на острова в конце прошлого года. Ураган нанес повреждения более чем 260 тысячам зданий, во многих регионах страны сохраняются проблемы с электроснабжением, нарушена работа Интернета. Местные власти предварительно оценили ущерб, нанесенный стихией инфраструктуре и сельскому хозяйству в более чем двадцать миллионов долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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