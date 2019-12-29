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На Филиппинах более 40 человек стали жертвами тайфуна
29.12.2019 23:56
Фото: weserv.nl
Как сообщают зарубежные СМИ, количество погибших от тайфуна "Фанфон", который также известен под именем "Урсула", увеличилось и составляет на сегодняшний день более сорока человек.
В числе погибших - экипажи трех лодок, которые перевернуло порывами сильного ветра.
Местные власти ранее подтвердили сведения о гибели 28 человек, но позже были вынуждены сообщить о том, что тайфун "Урсула" уже забрал жизни 41 жителя.
Непогода обрушилась на Филиппины под Рождество. Лишь накануне "Урсула", скорость порывов ветра которой достигала 200 км/ч, покинула регион.
Из-за разгула стихии в центрах временного размещения остаются десятки тысяч человек. Вероятно, им придется там встречать Новый год. Так или иначе тайфун повлиял на более чем полтора миллиона человек, передают зарубежные СМИ. В частности, стихийный удар спровоцировал настоящее опустошение на Висайских островах в центре страны, где находится множество популярных у туристов объектов.
По предварительным оценкам, ураган нанес повреждения свыше 260 тысячам зданий. Во многих регионах страны сохраняются проблемы с электроснабжением, нарушена работа Интернета. Местные власти уже оценили ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству в более чем двадцать миллионов долларов.
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