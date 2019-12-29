Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Филиппинах более 40 человек стали жертвами тайфуна

29.12.2019 23:56

Фото: weserv.nl



Как сообщают зарубежные СМИ, количество погибших от тайфуна "Фанфон", который также известен под именем "Урсула", увеличилось и составляет на сегодняшний день более сорока человек.



В числе погибших - экипажи трех лодок, которые перевернуло порывами сильного ветра.



Местные власти ранее подтвердили сведения о гибели 28 человек, но позже были вынуждены сообщить о том, что тайфун "Урсула" уже забрал жизни 41 жителя.



Непогода обрушилась на Филиппины под Рождество. Лишь накануне "Урсула", скорость порывов ветра которой достигала 200 км/ч, покинула регион.



Из-за разгула стихии в центрах временного размещения остаются десятки тысяч человек. Вероятно, им придется там встречать Новый год. Так или иначе тайфун повлиял на более чем полтора миллиона человек, передают зарубежные СМИ. В частности, стихийный удар спровоцировал настоящее опустошение на Висайских островах в центре страны, где находится множество популярных у туристов объектов.



По предварительным оценкам, ураган нанес повреждения свыше 260 тысячам зданий. Во многих регионах страны сохраняются проблемы с электроснабжением, нарушена работа Интернета. Местные власти уже оценили ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству в более чем двадцать миллионов долларов.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 123

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.12.2019 23:32 ФСБ задержала двух россиян по подозрению в подготовке терактов в Петербурге

ФСБ задержала двух россиян по подозрению в подготовке терактов в Петербурге 29.12.2019 23:17 Полиция Брянска изъяла у местного жителя более 30 кг наркотиков

Полиция Брянска изъяла у местного жителя более 30 кг наркотиков 29.12.2019 22:55 В итальянских Альпах за сутки погибли четверо лыжников

В итальянских Альпах за сутки погибли четверо лыжников 29.12.2019 20:25 На юге Йемена семь человек погибли в результате теракта

На юге Йемена семь человек погибли в результате теракта 29.12.2019 19:43 В Подмосковье от взрыва петарды погиб 33-летний мужчина