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В Петербурге два человека погибли при пожаре, ребенок в реанимации
3.1.2020 22:12
Фото: pomorie.ru
Трагедия случилась в Кировском районе Северной столицы, где в результате пожара в жилой многоэтажке погибли мужчина и женщина.
В квартире также находился девятилетний ребенок, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Как передает агентство "Интерфакс", жертвами ЧП стали мужчина и женщина 1969 и 1976 г.р. Девятилетнего ребенка после тушения пожара направили в медицинское учреждение. В момент поступления в больницу врачи оценивали состояние маленького пациента как крайне тяжелое.
На сайте регионального МЧС указано, что трагедия случилась в жилом доме, расположенном по адресу: Ленинский проспект, 137, корпус 4. Общая площадь возгорания составила около трех квадратных метров. По данным ведомства, воспламенились постельные принадлежности и обстановка.
В мероприятиях по тушения пожара было задействовано десять спасателей, привлекалось две единицы спецтехники.
Ранее в Петербурге на женщину с крыши упал загоревшийся мужчина.
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