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В Петербурге на женщину с крыши упал загоревшийся мужчина
2.1.2020 23:30
Фото: livejournal.com
Сигнал о происшествии, в результате которого молодой человек погиб, а женщина попала в больницу, поступил в экстренные службы Северной столицы 2 января.
По факту инцидента сейчас проводят проверку правоохранительные органы Петербурга.
Как передают российские СМИ, жительница Северной столицы 1967 г.р. получила травмы, когда проходила мимо дома № 29 по улице Боровой. На женщину, которая несла кота, с крыши упал объятый огнем мужчина.
Информацию о происшествии подтвердили представители регионального главка МЧС.
По словам очевидцев, сначала мужчина, находившийся на крыше трехэтажного ремонтируемого здания, что-то кричал, а потом упал прямо на прохожих. Молодой человек в результате ЧП получил смертельные травмы и погиб на месте. Полиция пытается установить его личность.
Пострадавшую петербурженку доставили в больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематому ноги.
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