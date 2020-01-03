ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Татарстане автомобиль провалился под лед, пропал человек
В Татарстане автомобиль провалился под лед, пропал человек
В Австралии растет число жертв лесных пожаров
В Австралии растет число жертв лесных пожаров
В Лаосе найдены следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида
В Лаосе найдены следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Зеленский отчитался о доходахЗеленский отчитался о доходах
Верховный руководитель Ирана обещал отомстить за убийство генерала СулейманиВерховный руководитель Ирана обещал отомстить за убийство генерала Сулеймани
Один из напавших на пост ДПС в Магасе начал давать показанияОдин из напавших на пост ДПС в Магасе начал давать показания
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях военного вмешательства в ЛивиюТрамп предупредил Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию
Во Франции при запуске петарды погиб молодой человекВо Франции при запуске петарды погиб молодой человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Новогоднее ФИКСИ-ШОУ «РАЗБУДИ ДЕДА МОРОЗА»Новогоднее ФИКСИ-ШОУ «РАЗБУДИ ДЕДА МОРОЗА»
Конкурс "Один день из жизни волос" с Schwarzkopf и сервисом Choicify на MyCharm.ruКонкурс "Один день из жизни волос" с Schwarzkopf и сервисом Choicify на MyCharm.ru
НИ ОДНА БАБУШКА НЕ ПОСТРАДАЛА: НОВЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ХИТ ВЫХОДИТ В РОССИИНИ ОДНА БАБУШКА НЕ ПОСТРАДАЛА: НОВЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ХИТ ВЫХОДИТ В РОССИИ
В лабиринте огнедышащей love. Глава 4В лабиринте огнедышащей love. Глава 4
В лабиринте огнедышащей love. В лабиринте огнедышащей love.

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Один из напавших на пост ДПС в Магасе начал давать показания


3.1.2020 01:19
Один из напавших на пост ДПС в Магасе начал давать показанияФото: sledcom.ru

В Ингушетии начал давать показания один из двух нападавших на пост ДПС при въезде в Магас, сообщает агентство "Интерфакс".

Как пояснил информированный источник в силовых структурах республики, ранее 23-летний армрестлер Ахмед Имагожев пришел в сознание.

После инцидента Имагожева с ранениями доставили в республиканскую больницу, где он остается сейчас под усиленной охраной. Суд вынес решение о его аресте. В палату допускают лишь следователей, которые работают над установлением всех обстоятельств ЧП.

Отмечается, что 23-летний мужчина пришел в сознание вечером 1 января. Как только состояние пациента удалось стабилизировать и он смог говорить, Имагожев поинтересовался, действительно ли погиб его 18-летний сообщник Микаил Мизиев.

По уточненным данным, в результате вооруженного нападения на полицейских, которое произошло в последний день прошлого года, погиб один силовик, трое были ранены. Пострадавшим правоохранителям сейчас оказывают помощь в ведомственном госпитале Махачкалы.

Ранее полиция провела обыск в Центра культурного развития в Магасе, где один из преступников работал в качестве охранника. Кроме того, директором объекта, где практически каждый день находились дети и проводились массовые мероприятия, является отец второго подозреваемого, 18-летнего Микаила Мизиева. Молодой человек был нейтрализован во время инцидента.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 263

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Трамп назвал «ужасающим» нападение на хасидов у синагоги в штате Нью-ЙоркТрамп назвал «ужасающим» нападение на хасидов у синагоги в штате Нью-Йорк
В Китае вынесли приговор ученому, который незаконно редактировал гены человекаВ Китае вынесли приговор ученому, который незаконно редактировал гены человека
В итальянских Альпах за сутки погибли четверо лыжниковВ итальянских Альпах за сутки погибли четверо лыжников
Трамп обвинил Иран в причастности к нападению на посольство США в БагдадеТрамп обвинил Иран в причастности к нападению на посольство США в Багдаде
Медведева снялась с чемпионата РоссииМедведева снялась с чемпионата России

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 960


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru