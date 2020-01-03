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Один из напавших на пост ДПС в Магасе начал давать показания
3.1.2020 01:19
Фото: sledcom.ru
В Ингушетии начал давать показания один из двух нападавших на пост ДПС при въезде в Магас, сообщает агентство "Интерфакс".
Как пояснил информированный источник в силовых структурах республики, ранее 23-летний армрестлер Ахмед Имагожев пришел в сознание.
После инцидента Имагожева с ранениями доставили в республиканскую больницу, где он остается сейчас под усиленной охраной. Суд вынес решение о его аресте. В палату допускают лишь следователей, которые работают над установлением всех обстоятельств ЧП.
Отмечается, что 23-летний мужчина пришел в сознание вечером 1 января. Как только состояние пациента удалось стабилизировать и он смог говорить, Имагожев поинтересовался, действительно ли погиб его 18-летний сообщник Микаил Мизиев.
По уточненным данным, в результате вооруженного нападения на полицейских, которое произошло в последний день прошлого года, погиб один силовик, трое были ранены. Пострадавшим правоохранителям сейчас оказывают помощь в ведомственном госпитале Махачкалы.
Ранее полиция провела обыск в Центра культурного развития в Магасе, где один из преступников работал в качестве охранника. Кроме того, директором объекта, где практически каждый день находились дети и проводились массовые мероприятия, является отец второго подозреваемого, 18-летнего Микаила Мизиева. Молодой человек был нейтрализован во время инцидента.
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