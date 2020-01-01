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Полиция Магаса обыскала культурный центр по делу о нападении на пост ДПС
1.1.2020 23:30
Фото: primgazeta.ru
По версии следствия, к инциденту может быть причастен сын руководителя центра, 18-летний Михаил Мизиев, а также работавший там сотрудник охраны Ахмед Имагожев, передает агентство "Интерфакс".
В ходе начатого разбирательства ранее удалось выяснить, кто является владельцем машины Lada Granta.
Автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, принадлежит 48-летнему Изнауру Мизиеву. Уроженец Чечни на сегодняшний день имеет регистрацию в ингушском городе Сунжа. Предположительно, к нападению может быть причастен близкий родственник владельца машины, пояснил источник в правоохранительных органах Ингушетии.
По уточненным данным, в результате нападения на пост ДПС, который находится при въезде в Магас, погибли двое полицейских. В пресс-службе МВД РФ сообщили, что на месте скончался 34-летний сотрудник ГИБДД Зелимхан Кокорхоев. Второй силовик позже умер в больнице.
ЧП случилось 31 декабря примерно в 17:30, когда злоумышленники насмерть сбили полицейского, стоявшего у дороги, а потом набросились на его коллегу с ножами. Силовик, ставший случайным свидетелем нападения на экипаж ДПС, остановился и стрелял по бандитам из пистолета. В результате он также был ранен, но отказался от госпитализации.
Мизиев, оказавшийся родственником боевика, нейтрализованного два года назад, сразу после инцидента был убит. Имагожев с ранением доставлен в медицинское учреждение.
Администрация Магаса после случившегося приняла решение об отмене праздничных мероприятий, запланированных в честь Нового года.
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