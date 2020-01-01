Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Полиция Магаса обыскала культурный центр по делу о нападении на пост ДПС

1.1.2020 23:30

Фото: primgazeta.ru



По версии следствия, к инциденту может быть причастен сын руководителя центра, 18-летний Михаил Мизиев, а также работавший там сотрудник охраны Ахмед Имагожев, передает агентство "Интерфакс".



В ходе начатого разбирательства ранее удалось выяснить, кто является владельцем машины Lada Granta.



Автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, принадлежит 48-летнему Изнауру Мизиеву. Уроженец Чечни на сегодняшний день имеет регистрацию в ингушском городе Сунжа. Предположительно, к нападению может быть причастен близкий родственник владельца машины, пояснил источник в правоохранительных органах Ингушетии.



По уточненным данным, в результате нападения на пост ДПС, который находится при въезде в Магас, погибли двое полицейских. В пресс-службе МВД РФ сообщили, что на месте скончался 34-летний сотрудник ГИБДД Зелимхан Кокорхоев. Второй силовик позже умер в больнице.



ЧП случилось 31 декабря примерно в 17:30, когда злоумышленники насмерть сбили полицейского, стоявшего у дороги, а потом набросились на его коллегу с ножами. Силовик, ставший случайным свидетелем нападения на экипаж ДПС, остановился и стрелял по бандитам из пистолета. В результате он также был ранен, но отказался от госпитализации.



Мизиев, оказавшийся родственником боевика, нейтрализованного два года назад, сразу после инцидента был убит. Имагожев с ранением доставлен в медицинское учреждение.



Администрация Магаса после случившегося приняла решение об отмене праздничных мероприятий, запланированных в честь Нового года.



Автор: Злата Богатова

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