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В Магасе атаковали пост ДПС


31.12.2019 21:27
В Магасе атаковали пост ДПСФото: livejournal.com

По предварительным данным, в результате инцидента трое полицейских получили ранения. Один из нападавших ликвидирован, второй в больнице.

Как передает агентство "Интерфакс", боевик, нейтрализованный в Магасе, оказался родственником злоумышленника, который в 2017 году напал на пост ДПС.

Со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Ингушетии, инцидент произошел при въезде в Магас. В результате ЧП пострадали трое сотрудников полиции. Правоохранители ответным огнем нейтрализовали нападавших.

Личность преступников, которые пытались атаковать пост ДПС при въезде в столицу Ингушетии, уже установлена. Нейтрализованный боевик является жителем Карабулака Мизиевым. Фамилия бандита, доставленного с ранениями в больницу - Имагожев.

В местной полиции пояснили, что Мизиев приходился родственником 20-летнему жителю Ингушетии Магомеду Мизиеву. 19 октября 2017 года он совершил нападение на трех полицейских в населенном пункте Яндаре. Следуя на автомобиле "ВАЗ-21112", Мизиев сначала сбил одного силовика, а потом покинул машину и набросился с ножом на инспекторов ДПС. До того, как его ликвидировали, он успел ранить двух полицейских.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 274

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