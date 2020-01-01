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В Австралии растет число жертв лесных пожаров
1.1.2020 20:26
Фото: mensjournal.com
Число погибших в результате мощных лесных пожаров в Австралии достигло 17 человек, передает Associated Press. Среди жертв - добровольцы, участвовавшие в борьбе с распространением огня. Власти штата Виктория подтвердили сведения о том, что пропавшими без вести числятся четыре человека.
По последним данным, пятнадцать человек стали жертвами лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс. Огнем уничтожено более полутора сотен домов, тысячи людей вынуждены перебираться к побережью, спасаясь от пламени. В городе Конджола-Парк в последний день 2019 года сгорели около 89 домов и несколько десятков автомобилей.
По состоянию на среду, 1 января, в штате было зафиксировано свыше 100 очагов возгорания. Из-за распространяющегося огня блокировано движение по некоторым дорогам. В тушении лесных пожаров, помимо многочисленных добровольцев, уже задействовали корабли ВМС Австралии и военно-транспортную авиатехнику. Военные доставляют жителям пострадавших территорий воду, продукты и топливо.
Ранее сообщалось о четырех тысячах жителей прибрежного города Маллакута в штате Виктория, которые попали в огненную ловушку. Люди, окруженные сужающимся кольцом лесных пожаров, сейчас ищут спасения на пляжах. Все, у кого есть лодки, вышли в море. Многие ночуют в машинах, опасаясь возвращения в город, где сгорели уже десятки домов.
Под центры временного размещения переоборудовали автозаправки и помещения клубов для серфинга. Ветер изменил направление, в последние сутки огонь начал понемногу отступать от Маллакуты, однако город все еще остается отрезанным от остальной территории Австралии. Связь и доставка продовольствия поддерживается военными. В скором времени они перебросят в город дополнительные силы пожарных.
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