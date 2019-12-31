Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Австралии прибрежный город оказался в огненной ловушке из-за лесных пожаров

31.12.2019 14:22

Фото: free4kwallpaper.com



Жители австралийского города Маллакута, который находится на юго-восточном побережье Зеленого континента, из-за приближающихся лесных пожаров оказались практически отрезанными от цивилизации.



Как передает агентство Associated Press, в городе проживает порядка четырех тысяч человек.



После того, как улицы заволокло дымом, а пламя начало перекидываться на здания, местное население было вынуждено отступать к воде. Сейчас практически все жители находятся на нескольких пляжах в окрестностях Маллакуты, сообщает агентство.



Администрация штата Виктория, выразив растущую обеспокоенность по поводу ситуации в Маллакуте, заявила о планах провести эвакуацию горожан по воде.



На территории штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, которые являются одними из самых густонаселенных в стране, в последнее время сохраняются высокая температура и сильный ветер. Погодные условия способствуют распространению огня, поэтому ситуация с лесными пожарами вновь крайне обострилась.



В полиции Нового Южного Уэльса подтвердили сведения о гибели двенадцати человек, еще один числится пропавшим без вести. Власти Виктории заявили, что пока остается неустановленной судьба четырех жителей штата.



Автор: Злата Богатова

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