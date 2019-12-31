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В Австралии прибрежный город оказался в огненной ловушке из-за лесных пожаров
31.12.2019 14:22
Фото: free4kwallpaper.com
Жители австралийского города Маллакута, который находится на юго-восточном побережье Зеленого континента, из-за приближающихся лесных пожаров оказались практически отрезанными от цивилизации.
Как передает агентство Associated Press, в городе проживает порядка четырех тысяч человек.
После того, как улицы заволокло дымом, а пламя начало перекидываться на здания, местное население было вынуждено отступать к воде. Сейчас практически все жители находятся на нескольких пляжах в окрестностях Маллакуты, сообщает агентство.
Администрация штата Виктория, выразив растущую обеспокоенность по поводу ситуации в Маллакуте, заявила о планах провести эвакуацию горожан по воде.
На территории штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, которые являются одними из самых густонаселенных в стране, в последнее время сохраняются высокая температура и сильный ветер. Погодные условия способствуют распространению огня, поэтому ситуация с лесными пожарами вновь крайне обострилась.
В полиции Нового Южного Уэльса подтвердили сведения о гибели двенадцати человек, еще один числится пропавшим без вести. Власти Виктории заявили, что пока остается неустановленной судьба четырех жителей штата.
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